Юные борцы из Башкирии завоевали медали на Кубке России

Борцы из Нефтекамска Дамир Тагиров и Айдар Хамидуллин завоевали медали на Кубке России по греко-римской борьбе. Об этом сообщил мэр города Эльдар Валидов.

На всероссийских соревнованиях в Нижегородской области в категории 42 кг Дамир Тагиров выиграл во всех встречах и поднялся на первое место. В категории 48 кг Айдар Хамидуллин стал серебряным призёром соревнований. Юные нефтекамцы прошли отбор в сборную России по греко-римской борьбе.

Спортсмены тренируются в спортивной школе Нефтекамска под руководством Винера Мурсалимова.

Ранее борцы из Башкирии с триумфом вернулись со Всероссийских юношеских игр.