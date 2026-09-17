Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
00:22 (UTC+5), 17 Сентября 2026

Борцы из Башкирии с триумфом вернулись со Всероссийских юношеских игр

Команда Башкирии завоевала первое место в общекомандном зачёте по борьбе на поясах.

Фото: Рушан Гараев | соцсети главы администрации Бураевского района
Инсаф Хужабирганов

Борцы из Башкирии с триумфом вернулись со Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам. Престижные соревнования завершились в Анапе, всего за медали боролись более 5000 атлетов со всей страны.

Как сообщил глава Бураевского района Рушан Гараев, юный борец из села Бураево Ильмир Нуртдинов стал абсолютным чемпионом игр по борьбе на поясах. Эльмира Тагирова завоевала «серебро» турнира, ее отделяло одно очко от высшей ступени пьедестала. Еще одно «серебро» получила Нурия Миннегулова.

На соревнованиях отличились борцы из Аскинского района. Азамат Галеев стал чемпионом, завоевав золотую медаль. Искандер Ахунов занял второе место, а Джамиля Усманова — третье.

Команда Башкирии завоевала первое место в общекомандном зачёте по борьбе на поясах.

Ранее спортсмены из Башкирии победили на первенстве России по рукопашному бою.

Динис Юсупов соцсети главы администрации Аскинского района
Фото: Динис Юсупов | соцсети главы администрации Аскинского района
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru