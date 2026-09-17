Борцы из Башкирии с триумфом вернулись со Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам. Престижные соревнования завершились в Анапе, всего за медали боролись более 5000 атлетов со всей страны.
Как сообщил глава Бураевского района Рушан Гараев, юный борец из села Бураево Ильмир Нуртдинов стал абсолютным чемпионом игр по борьбе на поясах. Эльмира Тагирова завоевала «серебро» турнира, ее отделяло одно очко от высшей ступени пьедестала. Еще одно «серебро» получила Нурия Миннегулова.
На соревнованиях отличились борцы из Аскинского района. Азамат Галеев стал чемпионом, завоевав золотую медаль. Искандер Ахунов занял второе место, а Джамиля Усманова — третье.
Команда Башкирии завоевала первое место в общекомандном зачёте по борьбе на поясах.
Ранее спортсмены из Башкирии победили на первенстве России по рукопашному бою.
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