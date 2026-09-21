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17:16 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Башкирия сохраняет позиции одного из ведущих спортивных регионов России

Башкирия сохраняет позиции одного из ведущих спортивных регионов России. Об этом на заседании правительства республики отметил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

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Фото: Тимур Шарипкулов | правительство Башкирии
Инсаф Хужабирганов
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«Республика развивает 141 вид спорта. Более чем в 2,6 раза увеличилась численность членов сборных команд России от Башкортостана — с 281 человека в 2018 году до 745 в 2025 году. Мы продолжаем системную работу по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке спортсменов и тренеров, а также повышению доступности занятий физической культурой для жителей», — сообщил Руслан Хабибов.

Башкирия также продолжает реализацию проектов «Сельский тренер» и «Городской тренер», опыт которых стал основой для федеральной программы «Земский тренер». За время действия республиканских программ выплаты получили более 230 тренеров.

«Наша задача — продолжить поступательное развитие отрасли спорта. До 2030 года планируем увеличить долю жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов, подготовить новое поколение чемпионов и повысить спортивный престиж республики», — подчеркнул Руслан Хабибов.

Как отметил премьер-министр республики Андрей Назаров, в 2025 году Башкирия была признана лучшим спортивным регионом в России по итогам национальной спортивной премии. По его словам, республика остается лидером строительства спортивных сооружений и их количеству.

«Республика Башкортостан ежегодно становится площадкой для проведения крупных спортивных событий. Успешное проведение Международного форума «Россия — спортивная держава», где принял участие президент России, подтверждает высокий уровень организации спортивной деятельности в регионе. Развитие физической культуры и спорта невозможно без создания современной инфраструктуры. Для нас важнейшей задачей является исполнение поручений Президента России по строительству в Уфе легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва, Центра бокса и академии тенниса. Совместно с министерством спорта России необходимо продолжить работу по привлечению федеральных средств на строительство данных объектов», — подытожил премьер-министр.

Ранее Башкирия провела Спартакиаду народов России.

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