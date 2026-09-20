В Уфе начался матч между «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком»

В столице Башкирии на льду «Уфа-Арены» начался матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком».

Для уфимцев это уже третий домашний поединок. В предыдущей игре «Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, дома обыграв «Нефтехимик» из Нижнекамска со счётом 2:0. «Спартак» одержал пять побед на старте сезона.