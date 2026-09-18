«Салават Юлаев» обыграл лидера Восточной конференции в Уфе

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча на «Уфа-Арене» завершилась со счетом 2:0.
Как и в предыдущей игре, «Салават Юлаев» результативно провел стартовый отрезок. «Юлаевцы» забросили две безответные шайбы в ворота нижнекамской команды. Судьи засчитали лишь первый гол — очко на свой счет записал Никита Зоркин. Примечательно, что с начала года уфимский защитник забивает только в играх против «Нефтехимика» (4 гола).
Во второй двадцатиминутке уфимцы продолжали штурмовать ворота гостей. Но героем из этой игры вышел вратарь Филипп Долганов. Хозяева вдвое перебросали (18:8), но не смогли пробить нижнекамского вратаря.
В третьем периоде уфимцы наконец-то реализовали большинство. В формате 5:4 шайбу с передачи защитника Александра Алексеева забросил канадский легионер Джек Родуолд. Этот гол поставил точку в матче.
«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Нефтехимика» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице «Востока». 20 сентября «юлаевцев» ждёт игра против московского «Спартака» дома.
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