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21:30 (UTC+5), 18 Сентября 2026

«Салават Юлаев» обыграл лидера Восточной конференции в Уфе

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 20

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча на «Уфа-Арене» завершилась со счетом 2:0.

Как и в предыдущей игре, «Салават Юлаев» результативно провел стартовый отрезок. «Юлаевцы» забросили две безответные шайбы в ворота нижнекамской команды. Судьи засчитали лишь первый гол — очко на свой счет записал Никита Зоркин. Примечательно, что с начала года уфимский защитник забивает только в играх против «Нефтехимика» (4 гола).

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 20

Во второй двадцатиминутке уфимцы продолжали штурмовать ворота гостей. Но героем из этой игры вышел вратарь Филипп Долганов. Хозяева вдвое перебросали (18:8), но не смогли пробить нижнекамского вратаря. 

В третьем периоде уфимцы наконец-то реализовали большинство. В формате 5:4 шайбу с передачи защитника Александра Алексеева забросил канадский легионер Джек Родуолд. Этот гол поставил точку в матче. 

«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Нефтехимика» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице «Востока». 20 сентября «юлаевцев» ждёт игра против московского «Спартака» дома. 

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 21
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