«Салават Юлаев» прервал 5-матчевую победную серию «Спартака» в Уфе

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московский «Спартак». Игра завершилась в эти минуты на льду «Уфа-Арены» со счетом 3:1.
«Салават» начал встречу в привычном режиме — в быстром темпе. Соперник временами не успевал за скоростной игрой «юлаевцев» и смог нанести первый удар по воротам Семена Вязового лишь спустя 10 минут после стартового свистка. А «Салават» усилиями новичка Мэттью Маджо и защитника Никиты Щербакова к этому времени заколотил одну шайбу. Гол был записан на счет 18-летнего Щербакова — 1:0.
«Юлаевцы» при этом не смогли реализовать два большинства. А у москвичей в численном преимуществе шайба передвигалась быстрее. На 17-й минуте они воспользовались удалением уфимца Александра Жаровского и сравняли счет — 1:1.
Во втором периоде «юлаевцы» снизили темп игры. «Спартаковцы» несколько раз закрывали хозяев в зоне и могли выйти вперед. Но благодаря уверенной игре Вязового счет оставался равным. В концовке периода тройка Жаровского взвинтила темп игры. Его партнер Мэттью Маджо после нескольких попыток отправил шайбу в дальний угол и забил гол в раздевалку. Для канадского нападающего, который проводит третью игру в составе уфимской команды, этот гол стал первым в КХЛ — 2:1.
В начале третьего периода «юлаевцы» окончательно отправили соперника в «нокдаун». На 48-й минуте с передачи Сучкова воспитанник уфимской команды Данил Алалыкин отправил шайбу под перекладину. Его шайба стала победной — 3:1.
«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице «Востока». В следующем домашнем матче 23 сентября уфимцы примут магнитогорский «Металлург».
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