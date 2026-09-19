В Башкирии нашли самый спортивный УИК

Члены участковой избирательной комиссии в Бирском районе Башкирии решили получить звание самого спортивного УИКа страны и начали второй день голосования с разминки. Все подошли к физической активности ответственно и с юмором: разведение рук в стороны, приседание и даже легкий бег на рабочие места.
«Самый здоровый и спортивный УИК в республике — 1437», — отметили в Центризбиркоме республики.
Ранее Башинформ сообщал о том, что молодое поколение активно идет на выборы.
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