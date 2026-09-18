В Башкирии молодёжь активно идёт на выборы

Молодёжь Башкирии можно и нужно вовлекать в систему выборов. Молодые люди активно голосуют, сказал в Общественном пресс-центре председатель молодёжной общественной палаты при Госсобрании РБ Ильнур Рамазанов.

Ильнур Рамазанов рассказал, что он сегодня посетил десять участков в Октябрьском районе Уфы. По его словам, 60–70% наблюдателей именно молодёжь до 35 лет. А на одном из участков наблюдатели на 100% состоят из молодых людей, которым даже 20–25 лет.

«Мы с ними поговорили. Они сказали, что хотят показывать свою гражданскую позицию. Часто говорят, что „зумеры“ ничего не хотят. Ещё как хотят вовлекаться в электоральную систему страны, — отметил Ильнур Рамазанов. — В этом году много молодых депутатов выдвигается из всех регионов России, молодёжь идёт в районные муниципалитеты и горсоветы. Как председатель молодёжной общественной палаты могу заявить, что в Башкортостане молодёжь активно занимается политикой. Мы первые в Приволжском федеральном округе по количеству молодёжи. В этом году впервые голосуют 40 тысяч человек 2008 года рождения.

В каждом районе и муниципалитете создан молодёжный совет. С ним работают молодёжная общественная палата, «Движение первых» и другие организации. Мы курируем каждый район и встречаемся с ребятами. Но любовь к электоральной системе нужно прививать со школы. Я во «ВКонтакте» видел клип, в котором учительница в одной школе проводила выборы старосты класса, с бюллетенями, с погашением неиспользованных, всё как у взрослых. Детям это интересно. Так и нужно вовлекать.

Помню, в детстве выборы были праздником. Со всей семьёй ходили на выборы, были ярмарки. Кстати, ярмарки и выставки проходят на многих участках и сейчас. Думаю, в этом году явка молодёжи будет выше, с каждым годом молодёжь вовлекается всё больше».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по защите прав граждан, инвалид первой группы по зрению Булат Сафин рассказал, как в Башкирии голосуют незрячие люди.