ФК «Уфа» упустил важную победу на выезде против «Челябинска»

Футбольный клуб «Уфа» на выезде сыграл против «Челябинска». На 31-й минуте команда Омари Тетрадзе вышла вперед за счет нарушения правил в штрафной зоне и точного пенальти Дилана Ортиса. Однако во втором тайме хозяева смогли переломить ход встречи и забрать победу. Голы забили Борисов и Гаджимуратов.

«Конечно, это обидное поражение. Я считаю, что сегодня мы провели неплохой матч — полтора тайма, можно сказать. Во втором тайме, в его середине, ребята подустали, стали немного неправильно принимать решения. В результате допустили ошибки, не хватило концентрации. Для усиления игры мы выпустили Гонгадзе, но, к сожалению, он получил травму коленного сустава. Из-за этого пришлось делать изменения. В итоге получили такое неприятное и обидное поражение», — прокомментировал игру Омари Тетрадзе.

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