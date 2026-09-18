КХЛ оштрафовала легионера уфимского «Салавата Юлаева»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джек Родуолд оштрафован за симуляцию. Решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Канадский легионер получил штраф за симуляцию на последних минутах третьего периода матча с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).
«На основании представленных материалов принято решение наложить на хоккеиста „Салавата Юлаева“ Джека Родуолда наказание по п. 1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении СДК КХЛ.
Ранее Башинформ сообщал, что «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» уступил «Ак Барсу» в Уфе.
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