В Оренбурге пройдет забег «Полуночник»

Старт и финиш разместят у набережной Урала, а трасса пройдет по историческому центру города. Организаторы подготовили три дистанции — в 1, 5 и 10 километров, передает «Оренбург Медиа».
Известно, что маршрут на 10 км проляжет по улице Советской до перекрестка с Профсоюзной, затем свернет на Матросский переулок, снова выйдет на Советскую и далее направится на нижнюю набережную Урала. Набор высоты на этой дистанции составит около 30 метров.
Участники на 5 км пробегут только по Советской, не спускаясь на нижнюю набережную. Основной территорией забега станет улица Советская, также задействуют улицы Максима Горького, 9 Января, Набережную и прилегающие переулки.
В связи с забегом 26 сентября с 19.00 до 23.50 ограничат движение транспорта на участках улиц Советской, Профсоюзной, Цвиллинга, Михаила Фадеева, Володарского, Краснознаменной, Кирова, Пушкинской, Правды, Максима Горького, 9 Января, а также в районе набережной и Паромных переулков.
На дистанцию 1 км допускаются участники от 10 лет, на 5 и 10 км — старше 18 лет.
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