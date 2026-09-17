Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
14:00 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Оренбурге пройдет забег «Полуночник»

Он состоится 26 сентября.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
Прослушать статью:

Старт и финиш разместят у набережной Урала, а трасса пройдет по историческому центру города. Организаторы подготовили три дистанции — в 1, 5 и 10 километров, передает «Оренбург Медиа».

Известно, что маршрут на 10 км проляжет по улице Советской до перекрестка с Профсоюзной, затем свернет на Матросский переулок, снова выйдет на Советскую и далее направится на нижнюю набережную Урала. Набор высоты на этой дистанции составит около 30 метров.

Участники на 5 км пробегут только по Советской, не спускаясь на нижнюю набережную. Основной территорией забега станет улица Советская, также задействуют улицы Максима Горького, 9 Января, Набережную и прилегающие переулки.

В связи с забегом 26 сентября с 19.00 до 23.50 ограничат движение транспорта на участках улиц Советской, Профсоюзной, Цвиллинга, Михаила Фадеева, Володарского, Краснознаменной, Кирова, Пушкинской, Правды, Максима Горького, 9 Января, а также в районе набережной и Паромных переулков.

На дистанцию 1 км допускаются участники от 10 лет, на 5 и 10 км — старше 18 лет.

Ранее стали известны лидеры Уфимского международного марафона.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru