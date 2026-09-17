Стрелок из Башкирии стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе

Матвей Потапов из Белорецка стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходят в Московской области с 15 по 25 сентября.

Как отметил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, башкирская школа пулевой стрельбы в очередной раз показала высочайший уровень подготовки.

«Сегодня Матвей стал лучшим в олимпийском упражнении „Винтовка малокалиберная, 50 м“ и повторил свой успех на II Спартакиаде народов России. К турниру допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд российских регионов, прошедшие рейтинговый отбор, всего 126 стрелков из 28 регионов страны», — сказал Руслан Хабибов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Матвей Потапов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики поздравил с победой белорецкого спортсмена.

«Матвея смогли опередить только олимпийский чемпион из Китая Чанхун Чжан и многократный чемпион мира из Венгрии Иштван Пени. После бронзы Кубка мира Матвей — явный претендент на участие в Олимпийских играх. Пусть все обязательно получится», — отметил Глава республики.