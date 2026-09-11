Башкирия завоевала очередное «золото» на Спартакиаде народов России

Золотой медалью пополнилась копилка команды Башкирии на Спартакиаде народов России. Стрелок из Белорецка Матвей Потапов завоевал победу на турнире по пулевой стрельбе. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.
Матвей стал лучшим в олимпийском упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 м». Он воспитанник спортшколы олимпийского резерва Белорецкого района, мастер спорта России, победитель международных и всероссийских турниров, тренируется под руководством Анатолия Посаженникова.
В июле этого года Матвей Потапов взял «бронзу» на Кубке мира по пулевой стрельбе в Китае. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики поздравил белорецкого спортсмена и отметил, что Матвей — претендент на участие в Олимпийских играх.
«Матвея смогли опередить только олимпийский чемпион из Китая Чанхун Чжан и многократный чемпион мира из Венгрии Иштван Пени. После бронзы Кубка мира Матвей — явный претендент на участие в Олимпийских играх. Пусть все обязательно получится», — отметил Глава республики.
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