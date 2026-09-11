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11:16 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Башкирия завоевала очередное «золото» на Спартакиаде народов России

Белоречанин Матвей Потапов завоевал победу на турнире по пулевой стрельбе.

Фото: Амирхан Калимуллин | министерство спорта Республики Татарстан
Инсаф Хужабирганов
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Золотой медалью пополнилась копилка команды Башкирии на Спартакиаде народов России. Стрелок из Белорецка Матвей Потапов завоевал победу на турнире по пулевой стрельбе. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.

Матвей стал лучшим в олимпийском упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 м». Он воспитанник спортшколы олимпийского резерва Белорецкого района,  мастер спорта России, победитель международных и всероссийских турниров, тренируется под руководством Анатолия Посаженникова.

В июле этого года Матвей Потапов взял «бронзу» на Кубке мира по пулевой стрельбе в Китае. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики поздравил белорецкого спортсмена и отметил, что Матвей — претендент на участие в Олимпийских играх.

«Матвея смогли опередить только олимпийский чемпион из Китая Чанхун Чжан и многократный чемпион мира из Венгрии Иштван Пени. После бронзы Кубка мира Матвей — явный претендент на участие в Олимпийских играх. Пусть все обязательно получится», — отметил Глава республики.
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