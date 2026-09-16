Виктор Козлов назвал поражение «Салавата» от «Ак Барса» обидным

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги первой домашней игры сезона против «Ак Барса». Напомним, сегодня уфимская команда, ведя в счете 3:0 до третьего периода, проиграла в овертайме казанскому «Ак Барсу».
«Обидное поражение. В первой половине матча мы, в принципе, играли хорошо, контролировали игру. Во втором периоде были потери при входе в зону и удаления, они вернули „Ак Барс“ в игру. Но ещё раз повторю: обидно, но ничего уже не поделать», — сказал наставник «юлаевцев».
Главной причиной поражения Виктор Козлов назвал переход уфимцев на пассивную игру во второй половине матча. «Юлаевцы» в последних отрезках перестали контролировать шайбу, не могли начинать атаки. По словам Козлова, также многочисленные удаления испортили игру уфимской команды. Именно этими ошибками воспользовались мастеровитые казанцы.
Главный тренер «Салавата» также оценил дебют звездного новичка Мэттью Маджо.
«Он сыграл неплохо для первого матча. Было хорошее движение. Связка с Жаровским выглядит интересно. Загребин тоже неплохо смотрится. Маджо справа тоже комфортно себя чувствует», — сказал Виктор Козлов.
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