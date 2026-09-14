В районах и городах Башкирии открылись «умные» спортплощадки

В Башкирии появились «умные» спортивные площадки. Как сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов, сегодня они открылись в Кумертау, Сибае, Октябрьском, а также в Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Уфимском, Белебеевском и Белорецком районах. Торжественный старт на оперативном совещании в ЦУРе дал Глава республики Радий Хабиров.
Главы администраций муниципалитетов поблагодарили руководство республики за новые места для занятий людей физкультурой и спортом.
«Теперь каждый житель — от первоклассника до ветерана — может прийти на спортплощадку, отсканировать куар-код и получить индивидуальную видеоинструкцию от профессиональных тренеров», — сказал глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев.
Радий Хабиров приветствовал жителей районов и городов.
«Всех поздравляю! Очень хорошая история. В добрый путь», — пожелал Глава Башкирии.
Ранее Руслан Хабибов отметил, что по итогам 2025 года в рейтинге регионов по качеству жизни по показателям «Удовлетворенность занятиями спортом в спортивных секциях, клубах» и «Удовлетворенность открытыми спортивными объектами» Башкирия входит в десятку лучших регионов России.
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