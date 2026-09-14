Боксерша из Башкирии Азалия Аминева отправилась на чемпионат Европы

Боксерша из Башкирии Азалия Аминева вошла в состав женской сборной России по боксу для участия в чемпионате Европы. Турнир пройдёт с 15 по 26 сентября в Болгарии, сообщили в региональном минспорте.

За медали будут бороться спортсменки в десяти весовых категориях. Азалия выступит в весовой категории до 66 кг. Всего в состав российской команды вошли 10 спортсменок.

Напомним, в декабре прошлого года воспитанница спортивной школы города Октябрьского Азалия Аминева победила на чемпионате России в Уфе.