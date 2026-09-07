Уфимский «Салават Юлаев» всухую обыграл омский «Авангард»

В первом периоде счет на табло был по нулям. Во втором периоде Джек Родуолд распечатал ворота соперника за 7 минут до конца 20-минутки. Это уже третья шайба в сезоне для нашего легионера.

Через полторы минуты счет на табло стал 2:0. Шайбу организовал 18-летний Никита Щербаков, что стало его дебютом за нашу команду в КХЛ.

Незадолго до окончания третьего периода третью шайбу юлаевцев идеально забросил Вадим Шипачев.

Ярослав Цулыгин за 3 минуты до окончания матча отправил четвертую шайбу в пустые ворота.

Для вратаря Семёна Вязового это 10-й юбилейный «сухарь».

— Ребята здорово сыграли, это характер и самоотдача, — сказал по окончании игры главный тренер команды Виктор Козлов.

Следующий матч с астанинским "Барысом" состоится в среду, 9 сентября.