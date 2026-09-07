Вторник, 8 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
21:06 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Уфимский «Салават Юлаев» всухую обыграл омский «Авангард»

«Салават Юлаев» одержал убедительную победу на выезде с омским «Авангардом» в матче Fonbet чемпионата КХЛ. Итог матча — 4:0.

Фото: Пресс-служба | ХК Салават Юлаев
Лейла Аралбаева

В первом периоде счет на табло был по нулям. Во втором периоде Джек Родуолд распечатал ворота соперника за 7 минут до конца 20-минутки. Это уже третья шайба в сезоне для нашего легионера.

Через полторы минуты счет на табло стал 2:0. Шайбу организовал 18-летний Никита Щербаков, что стало его дебютом за нашу команду в КХЛ.

Незадолго до окончания третьего периода третью шайбу юлаевцев идеально забросил Вадим Шипачев.

Ярослав Цулыгин за 3 минуты до окончания матча отправил четвертую шайбу в пустые ворота.

Для вратаря Семёна Вязового это 10-й юбилейный «сухарь».

— Ребята здорово сыграли, это характер и самоотдача, — сказал по окончании игры главный тренер команды Виктор Козлов.

Следующий матч с астанинским "Барысом" состоится в среду, 9 сентября. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru