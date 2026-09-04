Воспитанник «Салавата Юлаева» подписал контракт с командой USHL

Воспитанник «Салавата Юлаева» Никита Кольцов перешел в клуб USHL «Янгстаун Фантомс». В главной юниорской хоккейной лиге Америки 18-летний форвард проведет один сезон.
Права на игрока принадлежат хоккейному клубу «Салават Юлаев». В прошлом сезоне Никита сыграл 38 матчей за уфимский «Толпар», набрал 22 (5+17) очков. Еще 3 (1+2) результативных балла Кольцов записал на свой счет в 15 играх в составе нефтекамского «Тороса» в ВХЛ.
Никита – сын российского хоккеиста Кирилла Кольцова, который выступал за «Салават Юлаев».
Ранее сын экс-игрока «Салавата Юлаева» дебютировал за сборную Канады.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.