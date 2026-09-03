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17:28 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Казы и борщ: 8 самых вкусных блюд Башкирии по мнению легионеров «Салавата»

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Легионеры «Салавата Юлаева» назвали самые вкусные блюда в Башкирии. Опрос провела пресс-служба уфимского клуба.

Хоккеисты вместе с тренером по ОФП Адрианом Вальво ответили на вопрос — «Какие три блюда в Башкирии вы считаете самыми вкусными?». Первое место в списке любимых блюд и у легионеров, и у французского тренера Вальво занял борщ. Его выбрал каждый участник опроса. Без внимания не остался башкирский фастфуд. Нападающий Шелдон Ремпал вторым упомянул учпочмак, также канадец к чаю предпочитает чак-чак.

Еще один игрок из Канады Дин Стюарт в топ любимых блюд добавил казы (казылык, колбаса из конины). Форвард Девин Броссо поделился, что ему нравятся сырники и блины со сгущенкой, а Адриан Вальво третье место отдал медовику.

Ранее нападающий «СЮ» Егор Сучков рассказал о своей любви к башкирской кухне.

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