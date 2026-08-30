В Уфе состоялся турнир по кулачному бою «ПРАЙМ ФАЙТИНГ ЛИГ», сообщил в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров.

На ринг вышли спортсмены из четырех стран - России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Башкортостан представили 11 бойцов. Два титульных боя - и в главном из них наш Ильнар «Хантер» Ишимбаев. Ильнар блестяще провел бой в новой для себя весовой категории до 84 кг, победив Бобура «Karshinskiy» Курбанова из Узбекистана. Смотреть этот бой было большим удовольствием. Когда на ринге свой спортсмен, переживаешь за каждый раунд.

«Уфа второй раз в этом году принимает такой турнир. И мне кажется, мы уже вполне можем претендовать на звание одной из столиц российского спорта, - написал Андрей Назаров. - Спасибо спортсменам за характер, организаторам - за отличный вечер, а болельщикам - за невероятную атмосферу. И это не последний статусный бой в Уфе. В ноябре нас ждет еще одна ночь профессионального бокса. Уверен, будет на что посмотреть».