Уфимский «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу»

В первом периоде уфимцы действовали активно, но открыть счет так и не удалось. Во втором периоде Прохор Корбит забил свой первый гол. Несмотря на это, «Магнитка» атаковала заметно больше. Вязовой не раз спасал уфимцев от пропущенной шайбы, но хозяева всё же сумели сравнять счёт за минуту до сирены.
В начале третьего периода юлаевцы выстояли в меньшинстве, а затем сами получили возможность поиграть в большинстве, но «Металлург» забил на контратаке. На 55-й минуте «Салават» вновь заработал большинство и неплохо контролировал шайбу, но забить удалось уже в равных составах: Данил Алалыкин в падении отправил шайбу в ворота и перевёл встречу в овертайм.
В дополнительной пятиминутке удача была на стороне «Металлурга», который стал обладателем трофея домашнего турнира.
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