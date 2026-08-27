Уфимка Стелла Демях стала двукратной чемпионкой Европы по плаванию

Пловчиха из Уфы Стелла Демях стала двукратной чемпионкой Европы в категории «Мастерс». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Стелла Демях завоевала золото на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Еще одну награду высшей пробы принес Башкирии Ильнур Хуснуллин — он стал лучшим на дистанции 50 метров брассом.

Турнир для опытных пловцов-любителей прошел в Словакии. В этом году впервые в истории соревнований в программу вошли заплывы Специальной Олимпиады.

Ранее сообщалось, что уфимские велогонщики стали участниками всероссийских соревнований «Степь».