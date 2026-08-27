Назаров сообщил, что в Уфе завершают проектирование Центра прогресса бокса

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в соцсетях поздравил с Международным днём бокса. Глава республиканского кабмина поблагодарил тренеров и спортсменов, пожелал им успехов на соревнованиях.

Андрей Назаров рассказал о развитии бокса в регионе и добавил, что в Уфе завершается проектирование Центра прогресса бокса.

«В республике бокс становится серьёзной опорой для молодёжи. Растут школы, работают тренеры, подрастают ребята, которые умеют биться по-настоящему. В 2025 году рекордные 745 наших спортсменов вошли в сборные России, 19 из них — в национальную сборную. Чтобы закрепить успех, нужна база. Сейчас завершается проектирование Центра прогресса бокса в Уфе. Это будет масштабный объект, который позволит растить новых чемпионов и проводить соревнования высочайшего уровня», — отметил Андрей Назаров.

Ранее в Уфе начали проектировать Центр настольного тенниса.