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17:52 (UTC+5), 25 Августа 2026

Десять боксеров из Башкирии выйдут на ринг в профессиональном турнире в Уфе

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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В Уфе в рамках госпрограммы «Спорт России» состоится профессиональный турнир по кулачным боям. Масштабные соревнования во Дворце борьбы станут вторыми в истории республики.

Впервые крупный турнир лиги по кулачным боям прошел в Уфе в феврале этого года. Тогда главным событием вечера стал реванш между представителем республики Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым и Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой башкирского спортсмена единогласным решением судей.

В предстоящем турнире на ринг выйдут спортсмены из 4 стран — России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Башкирию представят 10 бойцов в шести весовых категориях. Одним из главных событий турнира станет чемпионский поединок в весовой категории до 84 кг. Ильнар «Хантер» Ишимбаев встретится с представителем Узбекистана Бобуром Курбоновым. Для башкирского спортсмена этот бой станет новым этапом карьеры: впервые он выступит в данной весовой категории. До этого Ишимбаев был действующим чемпионом Prime FL в весе до 77 кг.

В общей сложности программа турнира включает 11 поединков. Перед домашней публикой также выступит Руслан Гайнутдинов — профессиональный боец по боксу и боям на голых кулаках, который в этом году начал работать спасателем в аварийно-спасательной службе госкомитета РБ по ЧС.

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