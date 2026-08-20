Серебряный призёр Первой лиги пополнил состав ФК «Уфа»

ФК «Уфа» подписал контракт с 30-летним крайним защитником Василием Черовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Наибольшую часть карьеры Черов провёл в воронежском «Факеле». В сезонах 2021/22 и 2025/26 вместе с «Факелом» становился серебряным призёром Первой лиги и помог команде выйти в РПЛ. На счету защитника 50 матчей в РПЛ и 83 игры в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что ФК «Уфа» вырвал ничью у «Спартака» в дополнительное время.
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