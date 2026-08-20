Хоккеистка уфимской «Агидели» выпустила песню

«Помимо спорта, я очень люблю творчество. Играю на гитаре, пишу стихи. Недавно выпустила свой первый трек на всех площадках, планирую дальше развиваться в этом направлении», — рассказала «агиделька».

Тюрина также поделилась историей своего прихода в хоккей.

«В хоккей пришла в 6 лет. Мама привела нас с братом на каток, чтобы мы просто научились кататься на коньках. Тогда никто даже предположить не мог, что это станет поворотным моментом в моей жизни», — сказала хоккеистка.

Ксения Тюрина с 2019 года выступает за «Агидель». В минувшем сезоне за уфимскую команду она сыграла 46 матчей и набрала 25 очков (11+14).

Ранее сообщалось, что хоккеистки «Агидели» продлили контракты с уфимским клубом.