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18:20 (UTC+5), 20 Августа 2026

Хоккеистка уфимской «Агидели» выпустила песню

Хоккеистка уфимской «Агидели» Ксения Тюрина записала свою первую песню. Трек называется «Антигерой». Об этом нападающая рассказала в интервью пресс-службе Женской хоккейной лиги.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

«Помимо спорта, я очень люблю творчество. Играю на гитаре, пишу стихи. Недавно выпустила свой первый трек на всех площадках, планирую дальше развиваться в этом направлении», — рассказала «агиделька».

Тюрина также поделилась историей своего прихода в хоккей.

«В хоккей пришла в 6 лет. Мама привела нас с братом на каток, чтобы мы просто научились кататься на коньках. Тогда никто даже предположить не мог, что это станет поворотным моментом в моей жизни», — сказала хоккеистка.

Ксения Тюрина с 2019 года выступает за «Агидель». В минувшем сезоне за уфимскую команду она сыграла 46 матчей и набрала 25 очков (11+14).

Ранее сообщалось, что хоккеистки «Агидели» продлили контракты с уфимским клубом.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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