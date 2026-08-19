Министр спорта Башкирии в Москве обсудил подготовку к турниру по борьбе

Вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов обсудил с руководством Федерации борьбы РФ предстоящий этап Спартакиады народов России в Уфе. С 7 по 13 сентября уфимский Дворец борьбы примет заключительный турнир по спортивной борьбе.
«В Олимпийском комитете страны провели две очень важные встречи. С председателем Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили и генеральным секретарем Федерации спортивной борьбы России Георгием Брюсовым обсудили предстоящий этап Спартакиады народов России и крупные предстоящие события, которые пройдут в республике. Турнир пройдет в главном „борцовском храме России“ — уфимском Дворце борьбы. Планируется, что за медали будут бороться более 300 спортсменов из 22 регионов страны», — рассказал Руслан Хабибов.
Ранее Башинформ рассказывал, на кого делает ставку башкирская школа борьбы на Спартакиаде народов РФ.
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