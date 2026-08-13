Лучник из Башкирии с 80 золотыми медалями поборется за место в сборной РФ

Вице-премьер Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов во время визита в Аургазинский район встретился с 16-летним лучником Батырханом Гайсиным. Как отметили в региональном минспорте, министру хватило всего трех секунд, чтобы разглядеть в юноше будущего чемпиона мира.

Руслан Хабибов посмотрел выступление юного лучника и посоветовал ему готовиться к Всемирным Играм кочевников 2028 года.

«Решение было принято сразу. В 2028 году Батырхан будет проходить отбор в национальную сборную страны, чтобы представлять Россию на следующих Всемирных Играх кочевников», — рассказали в минспорте.

Батырхан Гайсин пять лет занимается стрельбой из лука, за это время он завоевал 80 золотых медалей на региональных, всероссийских и международных турнирах. Спортсмен тренируется в спортшколе села Толбазы Аургазинского района под руководством своего отца, тренера по стрельбе из лука Фагима Гайсина.

Ранее сообщалось, что лучник из Башкирии взял два «золота» на международном турнире в Казахстане.