Пятница, 14 Августа 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
22:58 (UTC+5), 13 Августа 2026

Лучник из Башкирии с 80 золотыми медалями поборется за место в сборной РФ

Фото: пресс-служба | минспорт Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Вице-премьер Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов во время визита в Аургазинский район встретился с 16-летним лучником Батырханом Гайсиным. Как отметили в региональном минспорте, министру хватило всего трех секунд, чтобы разглядеть в юноше будущего чемпиона мира.

Руслан Хабибов посмотрел выступление юного лучника и посоветовал ему готовиться к Всемирным Играм кочевников 2028 года.

«Решение было принято сразу. В 2028 году Батырхан будет проходить отбор в национальную сборную страны, чтобы представлять Россию на следующих Всемирных Играх кочевников», — рассказали в минспорте.

Батырхан Гайсин пять лет занимается стрельбой из лука, за это время он завоевал 80 золотых медалей на региональных, всероссийских и международных турнирах. Спортсмен тренируется в спортшколе села Толбазы Аургазинского района под руководством своего отца, тренера по стрельбе из лука Фагима Гайсина.

Ранее сообщалось, что лучник из Башкирии взял два «золота» на международном турнире в Казахстане.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru