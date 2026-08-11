Защитник «Салавата Юлаева» перенес операцию на плечо

Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов перенес операцию на плечо. Об этом хоккеист рассказал «Башинформу».
«В прошлом году еще врачи сказали, что требуется операция. В трех местах были разрывы мышц, перешивали сухожилия бицепса. Восстановление идет по плану. Обещают, что в октябре смогу выйти на лед, но я надеюсь, что пораньше смогу играть», — сказал Ильдан Газимов.
Сегодня хоккеист тренируется в отдельной группе с нападающим Владиславом Ефремовым и защитником Евгением Куликом. Кулик получил тяжелую травму под занавес минувшего сезона.
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