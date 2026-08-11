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16:18 (UTC+5), 11 Августа 2026

Уфа станет площадкой для международных матчей по волейболу

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

С 21 по 23 августа уфимский Дворец борьбы станет центром большого международного волейбола. Здесь сборная России проведёт три товарищеских матча с серьёзными соперниками — Ираном, Беларусью и Кубой. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минспорта РБ.

Встреча сборных России и Ирана состоится 21 августа в 19.00 (0+). 22 августа в 19.00 Россия сыграет с Беларусью (0+), а 23 августа в 19.00 — с Кубой (0+).

«Для сборной России это не просто товарищеские встречи — это важный шаг навстречу возвращению в международный соревновательный ритм. А для болельщиков — отличный повод провести три вечера вместе со сборной», — сообщили в региональном министерстве спорта.

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Ранее в Уфе стартовала Спартакиада народов России по фехтованию, сообщал «Башинформ».

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