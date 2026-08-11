Сегодня уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку для СМИ. Хоккеисты показали, как готовятся к новому сезону и Кубку Республики Башкортостан, который стартует через неделю в Уфе.

«Нам всегда важно выигрывать при наших болельщиках», — сказал о планах на Кубок РБ главный тренер команды Виктор Козлов.

Открытую тренировку из-за травм пропустили хоккеисты Ильдан Газимов, Евгений Кулик и Владислав Ефремов, также отсутствовал легионер Джек Родуолд. Ранее сообщалось, что у нападающего родилась дочь. Главный тренер команды Виктор Козлов отметил, что канадец прибудет в расположение «Салавата» 14 августа.

«Ребята хорошо сдали тесты, идёт третий микроцикл. Ребята терпят, работают. Всегда добавляем новые упражнения. В принципе, систему и время на земле оставили те же самые», — оценил состояние хоккеистов главный тренер.

На вопрос о подписании еще одного центрфорварда Виктор Козлов отшутился и сказал: «Я хочу видеть Коннора Макдэвида». По его словам, в новом сезоне в позиции атакующего защитника планируют использовать Александра Алексеева, вернувшегося спустя 5 лет из НХЛ.

«По поводу поиска ещё одного центра — это вопрос к руководству, к селекционному отделу. Если у нас есть ещё место под позицию легионера, то почему бы и нет?» — сказал Виктор Козлов.