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22:00 (UTC+5), 11 Августа 2026

«Салават Юлаев» провел открытую тренировку для СМИ

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Сегодня уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку для СМИ. Хоккеисты показали, как готовятся к новому сезону и Кубку Республики Башкортостан, который стартует через неделю в Уфе.

«Нам всегда важно выигрывать при наших болельщиках», — сказал о планах на Кубок РБ главный тренер команды Виктор Козлов.

Открытую тренировку из-за травм пропустили хоккеисты Ильдан Газимов, Евгений Кулик и Владислав Ефремов, также отсутствовал легионер Джек Родуолд. Ранее сообщалось, что у нападающего родилась дочь. Главный тренер команды Виктор Козлов отметил, что канадец прибудет в расположение «Салавата» 14 августа.

«Ребята хорошо сдали тесты, идёт третий микроцикл. Ребята терпят, работают. Всегда добавляем новые упражнения. В принципе, систему и время на земле оставили те же самые», — оценил состояние хоккеистов главный тренер.

На вопрос о подписании еще одного центрфорварда Виктор Козлов отшутился и сказал: «Я хочу видеть Коннора Макдэвида». По его словам, в новом сезоне в позиции атакующего защитника планируют использовать Александра Алексеева, вернувшегося спустя 5 лет из НХЛ. 

«По поводу поиска ещё одного центра — это вопрос к руководству, к селекционному отделу. Если у нас есть ещё место под позицию легионера, то почему бы и нет?» — сказал Виктор Козлов.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Защитник Александр Алексеев рассказал, почему решил вернуться из НХЛ в Башкирию.

«Надо было перезагрузить карьеру, в том числе ментально перезагрузиться. Всё впереди, посмотрим, как всё сложится, — сказал Александр Алексеев. — Впечатления от возвращения в Уфу только положительные. Что изменилось за 5 лет? На входе в арену Face ID поставили, прикольно (улыбается). Город стал больше застраиваться, больше зданий, много ресторанов, парков».

Алексеев добавил, что готов играть в спецбригаде большинства «Салавата».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Форвард Егор Сучков готовится к новому сезону в первой тройке вместе с новичком команды, опытным хоккеистом Вадимом Шипачевым. Егор отметил, что в прошлом сезоне он набрался опыта с Евгением Кузнецовым, поэтому есть понимание, как играть.

«Я должен делать свою работу. Будем искать общую химию. Конечно, это добавляет ответственности. Я должен где-то больше дорабатывать, не думать, как подыграть Шипачёву или кому-то ещё. Мне нужно концентрироваться на себе и выполнять то, что говорит тренерский штаб», — сказал Сучков.

«Салават Юлаев» начнет новый сезон серией выездных матчей. 5 сентября уфимская команда встречается с череповецкой «Северсталью», а 7 сентября «юлаевцев» ждет игра с «Авангардом» в Омске.

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