Вратарь Анна Кильдишева подписала контракт с ХК «Агидель»

— Впечатления от перехода только положительные, мне всё нравится в команде, хороший коллектив, хорошие тренировки. С некоторыми девчонками пересекалась в молодёжной сборной, в том числе с Лизой Дубей и Сашей Козырь, с кем-то играла на этапах первенства России. Со многими игроками знакома, так что переход из-за этого дался проще, — поделилась впечатлениями Анна.

По ее словам, переход в состав чемпионов — большая ответственность, надо хорошо себя показывать на тренировках и играх, нельзя расслабляться. Нужно выкладываться на полную и зарабатывать место в составе.

Ранее сообщалось, что хоккеистки «Агидели» продлили контракты с уфимским клубом.