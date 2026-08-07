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18:17 (UTC+5), 07 Августа 2026

Вратарь Анна Кильдишева подписала контракт с ХК «Агидель»

Соглашение рассчитано на один год, сообщили в пресс-службе башкирского клуба.

Фото: пресс-служба | ХК Агидель
Альфия Аглиуллина

— Впечатления от перехода только положительные, мне всё нравится в команде, хороший коллектив, хорошие тренировки. С некоторыми девчонками пересекалась в молодёжной сборной, в том числе с Лизой Дубей и Сашей Козырь, с кем-то играла на этапах первенства России. Со многими игроками знакома, так что переход из-за этого дался проще, — поделилась впечатлениями Анна.

По ее словам, переход в состав чемпионов — большая ответственность, надо хорошо себя показывать на тренировках и играх, нельзя расслабляться. Нужно выкладываться на полную и зарабатывать место в составе.

Ранее сообщалось, что хоккеистки «Агидели» продлили контракты с уфимским клубом.

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