«Кузница будущих чемпионов»: каким будет новый каток в Башкирии

Строительная готовность объекта составляет 75%, работы идут согласно утверждённому графику, рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.
По его словам, двухэтажное здание площадью более 5 тысяч квадратных метров будет оборудовано ледовым полем размером 60 на 30 метров, раздевалками, тренажёрными залами, медицинскими кабинетами и трибунами на 500 мест. Каток возводится в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Руслан Хабибов отметил, что новый объект станет важной точкой притяжения для спортивной молодёжи Альшеевского района.
«Уверен, этот объект станет точкой притяжения для спортивной молодёжи Альшеевского района и кузницей будущих чемпионов», — подчеркнул министр.
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