В Башкирии скончался 19-летний хоккеист Амир Ханов

Ушел из жизни 19-летний хоккеист Амир Ханов. Скорбную весть «Башинформу» сообщил хоккейный обозреватель Алексей Горюнов.

Причина трагической смерти молодого спортсмена пока не известна.

Амир Ханов был воспитанником «Салавата Юлаева». Он стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева»-2007 в сезоне 2022/2023 в первенстве России по региону Поволжье. В 43 матчах Ханов забросил пять шайб, набрал 25 очков и стал самым полезным игроком обороны в команде (+34). Он играл в составе сборной Приволжского ФО на первенстве федеральных округов. В июне 2022 года в составе этой же команды Амир Ханов стал победителем «Кубка Сириуса» – престижного соревнования для игроков этого возраста.

В последние два сезона Амир Ханов выступал в НМХЛ за рыбинский «Полет» и «Самару».

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким хоккеиста.