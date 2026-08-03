Стало известно, когда откроют арену в Аургазинском районе Башкирии

Спортивный объект «Аургазы-Арена» в селе Толбазы Аургазинского района откроется в День физкультурника, 8 августа. Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Строительство современного стадиона «Аургазы-Арена» в селе Толбазы Аургазинского района началось в 2024 году. На ее территории разместятся большое футбольное поле с искусственным покрытием, тренировочная площадка для воркаута, круговые и прямые беговые дорожки, площадки для баскетбола, пляжного волейбола, коробка для хоккея с шайбой, а также крытая трибуна на 500 мест.
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