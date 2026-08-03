Адлан Амриев из Башкирии взял серебро Всероссийской летней универсиады

В Саранске завершилась Х Всероссийская летняя универсиада – 2026 по греко-римской борьбе. В весовой категории до 97 кг башкирский борец Адлан Амриев стал серебряным призером турнира, сообщили в региональном минспорте.

Адлан Амриев является мастером спорта международного класса, чемпион России по греко-римской борьбе среди студентов 2026 года, победитель международных соревнований. В 2021 году башкирский атлет стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе среди юниоров.