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17:28 (UTC+5), 02 Августа 2026

Экс-форвард «Салавата Юлаева» обратился к болельщикам

«Салават Юлаев» официально объявил об уходе нападающего Евгения Кузнецова.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Кузнецов присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе 2026 года. За это время нападающий провёл за уфимский клуб 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 (6+12) очков. Также на его счету гол и передача в 7 играх плей-офф. 

Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после ухода из уфимского клуба. Форвард поблагодарил партнеров и подчеркнул, что расставание является частью спортивной жизни.

«Меня с первого дня приняли как своего. Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба. Спасибо, Уфа, и удачи», — написал Кузнецов.
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