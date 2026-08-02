Экс-форвард «Салавата Юлаева» обратился к болельщикам

Кузнецов присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе 2026 года. За это время нападающий провёл за уфимский клуб 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 (6+12) очков. Также на его счету гол и передача в 7 играх плей-офф.

Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после ухода из уфимского клуба. Форвард поблагодарил партнеров и подчеркнул, что расставание является частью спортивной жизни.

«Меня с первого дня приняли как своего. Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба. Спасибо, Уфа, и удачи», — написал Кузнецов.