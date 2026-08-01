В Уфе стали известны первые победительницы Спартакиады народов РФ

В Уфе проходит Спартакиада народов России. Первой победительницей стала москвичка Диана Исакова – лидер сборной России по триатлону. Она выиграла олимпийскую дистанцию в Уфе: создала 30-секундный отрыв в воде, увеличила его на велосипедном этапе, а к финишу убежала от всех на 1 минуту 40 секунд. Итог – 1,5 км плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бега – меньше чем за 2 часа.
Серебро у Валентины Рясовой из Волгоградской области, бронза – у Яны Ченской из Москвы, сообщили в оргкомитете Спартакиады. Соревнования по триатлону проходят на озере Тёплом в Инорсе.
Вместе с тем озвучены итоги индивидуальной велогонки в Чишминском районе. Здесь золото завоевала Анастасия Самсонова (Санкт-Петербург) — 36:25. На 2 месте Тамара Дронова (Москва) — 36:27, на 3 — Дарья Фомина (Самарская область) — 36:42.
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