В Уфе стали известны первые победительницы Спартакиады народов РФ

В Уфе проходит Спартакиада народов России. Первой победительницей стала москвичка Диана Исакова – лидер сборной России по триатлону. Она выиграла олимпийскую дистанцию в Уфе: создала 30-секундный отрыв в воде, увеличила его на велосипедном этапе, а к финишу убежала от всех на 1 минуту 40 секунд. Итог – 1,5 км плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бега – меньше чем за 2 часа.

Серебро у Валентины Рясовой из Волгоградской области, бронза – у Яны Ченской из Москвы, сообщили в оргкомитете Спартакиады. Соревнования по триатлону проходят на озере Тёплом в Инорсе.