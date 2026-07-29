Власти Уфы опровергли информацию о приостановке строительства ФОКа в Инорсе

И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов на оперативном совещании в администрации города опроверг информацию о приостановке строительства ФОКа в Инорсе. По словам Рустама Шарипова, строительство спортшколы будет завершено в обязательном порядке.

«Две недели назад это недопонимание произошло, распространилась информация о том, что приостанавливается строительства ФОКа на улице Ферина. Хочу разъяснить, останавливать строительство не планируется. Мы говорили о том, что есть вопросы, связанные с проектом, требующие дополнительного финансирования. Строительство спортшколы будет завершено в обязательном порядке», — сказал Шарипов.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин, на данный момент на объекте завершены работы по демонтажу воздухоопорного здания ФОКа, устройству фундамента с гидроизоляцией, кладке кирпичных стен подвала и первого этажа. В ближайшее время строители завершат кладку второго этажа и приступят к устройству сэндвич-панелей. Стоимость работ составляет 295,8 миллиона рублей.