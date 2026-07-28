Экс-игрок «Салавата» Павел Коледов подписал пробный контракт в КХЛ

Экс-игрок «Салавата Юлаева» Павел Коледов подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Шанхайские Драконы». Об этом сообщили в пресс-службе китайского клуба.

31-летний защитник играл за уфимскую команду с 2018 по 2024 год. В составе «юлаевцев» он провёл 355 матчей, в которых набрал 68 (25+43) очков, и стал бронзовым призёром КХЛ в сезоне-2018-2019. После ухода из уфимского клуба Коледов выступал за «Авангард», «Адмирал» и СКА.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как усилился уфимский «Салават Юлаев».