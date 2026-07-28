Экс-игрок «Салавата» Павел Коледов подписал пробный контракт в КХЛ

Экс-игрок «Салавата Юлаева» Павел Коледов подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Шанхайские Драконы». Об этом сообщили в пресс-службе китайского клуба.
31-летний защитник играл за уфимскую команду с 2018 по 2024 год. В составе «юлаевцев» он провёл 355 матчей, в которых набрал 68 (25+43) очков, и стал бронзовым призёром КХЛ в сезоне-2018-2019. После ухода из уфимского клуба Коледов выступал за «Авангард», «Адмирал» и СКА.
Ранее «Башинформ» рассказывал, как усилился уфимский «Салават Юлаев».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.