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09:56 (UTC+5), 27 Июля 2026

В Москве открыли именную звезду уфимского мотогонщика Николая Красникова

Фото: Алексей Полянцев | Сообщество "Спидвей Москва"
Ляйсан Закирова
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В московском торговом центре «Формула Х» «зажглась» именная звезда чемпиона мира по мотогонкам на льду, уфимского мотогонщика Николая Красникова. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерства спорта России, Федерации мотоциклетного спорта России, друзья, коллеги и известные мотоспортсмены, среди которых 10-кратный чемпион мира по гонкам на льду Александр Балашов, чемпион Европы и пятикратный чемпион России по гонкам на льду Никита Богданов, чемпион мира в командных гонках на льду и многократный чемпион СССР по шоссейно-кольцевым гонкам Александр Московка, сообщили в центре технических видов спорта имени Г. Кадырова.

Напомним, Николай Красников восемь раз подряд становился чемпионом мира в индивидуальных гонках, 12 раз - в командных, семь раз побеждал в личном чемпионате России и 19 - в командном в составе «Башкортостана», дважды выигрывал Кубок России и дважды - чемпионат Европы по гонкам на льду. Кроме того, становился обладателем Кубка России по мотокроссу и кроссу на снегоходах.

16 июня 2025 года мотогонщик трагически погиб в аварии. За рулём своей «Лада Гранты» он столкнулся со встречными грузовиками «Газель» и «Ситрак».

Как ранее писал «Башинформ», в Ленинском районе может появится улица Николая Красникова.

Алексей Полянцев Сообщество "Спидвей Москва"Алексей Полянцев Сообщество "Спидвей Москва"
Фото: Алексей Полянцев | Сообщество "Спидвей Москва"
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