В Башкирии гандбольная команда «Уфа-Алиса» поменяла название

Женская гандбольная команда «Уфа-Алиса» начинает новую страницу своей истории. С нового сезона уфимские гандболистки будут выступать под новым названием — «Башкирия». Об этом «Башинформу» сообщила пресс-служба клуба.

«За плечами команды — богатая история, яркие победы, преданные болельщики и огромный путь, пройденный под именем „Уфа-Алиса“. Мы с уважением относимся к этому наследию и благодарим каждого, кто был частью этой истории», — отметили в клубе.

История женского гандбола в Уфе началась в 1986 году. Под руководством двух молодых тренеров Айрата Сакаева и Олега Ускова была создана база для гандбольной команды. В 1986-1989 годах они набрали группу гандболисток из спортивных школ города. Самые талантливые играли в сборных командах школы № 88 и участвовали во всероссийских и международных соревнованиях. Благодаря этому успеху, в Уфе в 1989 году была создана отдельная детско-юношеская спортивная школа № 13, которая сосредоточилась именно на подготовке гандболисток.

С 1995 года лучшие девушки из ДЮСШ-13 стали играть в первой лиге российского гандбола. В 1998 году попали в Высшую лигу. В 2003 году завоевали бронзу чемпионата России, а в 2004 году уфимки стали чемпионами России и вышли в Суперлигу, где играли до 2009 года. Сегодня башкирские гандболистки с 2024 года вновь выступают в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что гандболисты России смогут выступить на Олимпийских играх.