Егор Баранников из Уфы пробился в 1/32 финала ЧМ-2026 по фехтованию

Рапирист из Уфы Егор Баранников успешно преодолел предварительный этап и вошел в число 64 сильнейших спортсменов чемпионата мира. Об этом сообщил вице-премьер Башкирии - министр спорта Руслан Хабибов.

25 июля Егор продолжит борьбу за медали, а его первым соперником в 1/32 финала станет венгерский рапирист Гергей Тот.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Гонконге, где сборная России впервые за долгое время выступает в полноценном статусе, с государственным флагом и гимном.

«Вместе с Егором за выход в следующий раунд поборются и другие представители сборной России. Впереди — самые ответственные поединки, где каждый бой имеет особое значение», — отметил министр спорта.

Ранее Башинформ сообщал, что уфимец Егор Баранников завоевал серебро на этапе Кубка мира в Стамбуле.