Игрок «Салавата Юлаева» узнал пол будущего ребенка на льду «Уфа-Арены»

Канадский легионер «Салавата Юлаева» Джек Родуолд вместе с женой узнали пол будущего ребенка. Видеозапись опубликовала супруга хоккеиста Кэсси Родуолд.

Романтическое событие прошло прямо на льду «Уфа-Арены». Форвард мощным ударом отправил шайбу в ворота, в этот момент из снаряда вылетело облако порошкообразной краски розового цвета. Счастливая пара не смогла сдержать слез — они станут родителями девочки.

«Уже 9-й месяц беременности», — подписала свое фото супруга хоккеиста.

Джек Родуолд пополнил состав «Салавата Юлаева» в июне прошлого года. После перехода в уфимский клуб легионер провел лучший сезон в КХЛ и стал вторым бомбардиром команды (21+23 очка), отставая от другого канадского легионера Шелдона Ремпала.