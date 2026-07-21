В Башкирии не стало тренера по боксу Алексея Евстигнеева

В Баймакском районе ушел из жизни тренер по боксу Алексей Евстигнеев. Скорбную весть сообщили в Федерации бокса РБ.

Алексей Константинович посвятил свою жизнь боксу. Был талантливым тренером и наставником, воспитал несколько поколений спортсменов. Прощание с покойным состоялось накануне в городе Баймаке.

«Он воспитал не одно поколение талантливых боксеров, передав им свои знания, опыт и любовь к спорту. Для родных и близких он навсегда останется любимым мужем, отцом и дедушкой», — говорится в сообщении Федерации.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни олимпийская чемпионка из Башкирии Галина Куклева.