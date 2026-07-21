Уфимское баскетбольное «Динамо» усилилось игроком «Металлурга»

Состав баскетбольного клуба «Динамо» пополнил опытный форвард Артём Степанцов. Игрок в уфимскую команду перешел из магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс-служба клуба.

Артём Степанцов является воспитанником новосибирской школы баскетбола, на профессиональном уровне дебютировал в составе «Новосибирска». В дальнейшем выступал за команды «АлтайБаскет», «Темп-СУМЗ-УГМК», «Южный слон», «Чебоксарские ястребы», а также за казахстанское IRBIS Almaty и курских «Русичей».

Прошлый сезон Артём Степанцов провёл в составе магнитогорского «Металлурга», где принял участие в 29 матчах чемпионата Суперлиги. В среднем форвард проводил на площадке 18 минут, набирая 6,3 очка, 4,3 подбора, 1 ассист.

Ранее сообщалось, что ВК клуб «Динамо‑Урал» приступил к подготовке к новому сезону российской Суперлиги.