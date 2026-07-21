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11:06 (UTC+5), 21 Июля 2026

«Плыл и кайфовал»: уроженец Башкирии переплыл Аслыкуль и Кандрыкуль

Попытка связать эти два водоёма в рамках одного тренировочного цикла предпринималась впервые.

Фото: Рустам Султанов | предоставлено героем публикации
Альфия Аглиуллина
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Уроженец Туймазов Рустам Султанов успешно завершил свою «озерную экспедицию»: за две недели он переплыл два крупнейших озера Башкортостана — Аслыкуль и Кандрыкуль. Эта серия заплывов стала этапом подготовки к главному старту сезона — X-WATERS Volga, который пройдёт в Нижнем Новгороде.

Как рассказал «Башинформу» 36-летний пловец-любитель, попытка связать эти два водоёма в рамках одного тренировочного цикла предпринималась впервые. Озёра, разделяющие около 50 километров, имеют разную глубину, температуру воды и ветровой режим, что сделало их идеальной «генеральной репетицией» перед дистанцией на Волге.

12 июля — Аслыкуль: гладь и выносливость

Первым Рустам покорил самое большое озеро Башкирии — Аслыкуль. Его площадь достигает 23,5 квадратных километра, а происхождение — тектоническое и карстово-эффузионное. В день заплыва вода была зеркально спокойной, без ветра и волн. Спортсмен преодолел дистанцию в 4,6 километра за 2 часа 22 минуты.

«Я плыл и кайфовал, дышал ровно, но дистанция давала о себе знать — к концу подустал, но это была приятная усталость», — поделился он впечатлениями.

Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Фото: Рустам Султанов | предоставлено героем публикации
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19 июля — Кандрыкуль: волны и борьба

Через неделю настал черёд Кандрыкуля. Это озеро, хотя и уступает Аслыкулю по площади (15,6 квадратных километра), глубже — средняя глубина составляет 7,2 метра. Здесь природа устроила спортсмену проверку: поднялись приличные волны, каждый гребок давался сложнее, сбивался темп.

Дистанция была короче — 3,6 километра. Рустам преодолел её за 1 час 33 минуты при пульсе 125 ударов в минуту, организм адаптировался к качке.

«Я знал, что это всего на 1,5 часа, и просто плыл, боролся и в итоге выиграл „бой“ со стихией», — рассказал пловец.

Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Рустам Султанов предоставлено героем публикации
Фото: Рустам Султанов | предоставлено героем публикации
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Общая дистанция двух заплывов составила 8,2 километра в открытой воде. Почти четыре часа спортсмен провёл наедине с озёрами, ветром и собой.

«Что я понял? На Аслыкуле важна была выносливость, а на Кандрыкуле — умение не сдаваться, когда волна бьёт в лицо. Но оба эти опыта сделали меня сильнее. Теперь я точно знаю, что готов плыть в любых условиях — и на Волге мне уже будет комфортнее», — подытожил Рустам Султанов.

По профессии Рустам — нефтяник, плаванием увлекается со студенческих лет, уже около 15 лет. За плечами у него несколько стартов на открытой воде: в 2019 году он впервые попробовал свои силы на X-WATERS Volga, преодолев дистанцию 3 км, в 2023 году переплыл озеро Тургояк на X-WATERS Ural (5 км), а в 2024 году в Ханты-Мансийске проплыл по Иртышу 2 км.

«Моя детская мечта переплыть Кандрыкуль осуществилась, — радуется покоритель озер. — И всё это было не просто так. 26 июля — X-WATERS Volga. Мой главный старт в этом году. И я выхожу на воду без страха, только с уважением и азартом».

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