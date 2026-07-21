«Плыл и кайфовал»: уроженец Башкирии переплыл Аслыкуль и Кандрыкуль

Уроженец Туймазов Рустам Султанов успешно завершил свою «озерную экспедицию»: за две недели он переплыл два крупнейших озера Башкортостана — Аслыкуль и Кандрыкуль. Эта серия заплывов стала этапом подготовки к главному старту сезона — X-WATERS Volga, который пройдёт в Нижнем Новгороде.

Как рассказал «Башинформу» 36-летний пловец-любитель, попытка связать эти два водоёма в рамках одного тренировочного цикла предпринималась впервые. Озёра, разделяющие около 50 километров, имеют разную глубину, температуру воды и ветровой режим, что сделало их идеальной «генеральной репетицией» перед дистанцией на Волге.

12 июля — Аслыкуль: гладь и выносливость

Первым Рустам покорил самое большое озеро Башкирии — Аслыкуль. Его площадь достигает 23,5 квадратных километра, а происхождение — тектоническое и карстово-эффузионное. В день заплыва вода была зеркально спокойной, без ветра и волн. Спортсмен преодолел дистанцию в 4,6 километра за 2 часа 22 минуты.

«Я плыл и кайфовал, дышал ровно, но дистанция давала о себе знать — к концу подустал, но это была приятная усталость», — поделился он впечатлениями.