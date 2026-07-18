В Башкирии простились с олимпийской чемпионкой Галиной Куклевой

В Ишимбае проводили в последний путь олимпийскую чемпионку, заслуженного мастера спорта России Галину Куклеву. Вице-премьер Башкирии - министр спорта Руслан Хабибов выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям Галины Алексеевны.
«Это тяжелая утрата не только для Башкортостана, но и для всего отечественного спорта. Поговорили с семьей Галины Алексеевны о том, как сохранить память о ней для будущих поколений. Совместно с Союзом биатлонистов России, администрацией Ишимбайского района, Федерацией биатлона и лыжных гонок Башкортостана подготовим предложения по увековечению ее имени», — отметил Руслан Хабибов.
В память олимпийской чемпионки в республике планируется проводить ежегодные всероссийские соревнования. Также предложено назвать ее именем спортивную школу, где она начинала свой путь, и одну из улиц Ишимбая.
Напомним, 14 июля ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону из Ишимбая Галина Куклева. Ей было 53 года.
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