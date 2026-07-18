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16:31 (UTC+5), 18 Июля 2026

В Башкирии простились с олимпийской чемпионкой Галиной Куклевой

Фото: Александра Захарова | минспорт Башкирии Руслан Хабибов
Инсаф Хужабирганов

В Ишимбае проводили в последний путь олимпийскую чемпионку, заслуженного мастера спорта России Галину Куклеву. Вице-премьер Башкирии - министр спорта Руслан Хабибов выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям Галины Алексеевны.

«Это тяжелая утрата не только для Башкортостана, но и для всего отечественного спорта. Поговорили с семьей Галины Алексеевны о том, как сохранить память о ней для будущих поколений. Совместно с Союзом биатлонистов России, администрацией Ишимбайского района, Федерацией биатлона и лыжных гонок Башкортостана подготовим предложения по увековечению ее имени», — отметил Руслан Хабибов.

В память олимпийской чемпионки в республике планируется проводить ежегодные всероссийские соревнования. Также предложено назвать ее именем спортивную школу, где она начинала свой путь, и одну из улиц Ишимбая.

Напомним, 14 июля ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону из Ишимбая Галина Куклева. Ей было 53 года.

Александра Захарова минспорт Башкирии Руслан ХабибовАлександра Захарова минспорт Башкирии Руслан Хабибов
Фото: Александра Захарова | минспорт Башкирии Руслан Хабибов
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