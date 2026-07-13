В Башкирии на фоне ЧМ спрос на детских футбольных тренеров вырос вдвое

За последний месяц в Башкирии число обращений в детские футбольные секции увеличилось вдвое. Аналитики связывают это с чемпионатом мира по футболу, который привлек внимание юных болельщиков.

«Чемпионат мира по футболу вышел в стадию плей-офф — самую напряженную и зрелищную часть турнира. За играми следят миллионы болельщиков, и вместе со взрослыми у экранов все больше детей: для многих этот турнир стал первым большим знакомством с футболом. Вдохновившись игрой, ребята все чаще просят родителей записать их в секцию. Аналитики проанализировали спрос на занятия футболом в республике и выяснили, что в июне 2026 года он вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — пояснили в «Авито Поволжье».

В целом, за год число обращений в детские футбольные секции увеличилось вдвое. Отмечается, что в среднем индивидуальная тренировка с футбольным тренером обходится в 2,5 тысячи рублей. Аренда полноценного футбольного поля стоит около 5–10 тысяч рублей в час, тогда как мини-футбольную площадку можно арендовать примерно за 2 тысячи рублей. Несмотря на затраты, интерес к игре продолжает расти как среди детей, так и среди взрослых.

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