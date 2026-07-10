Министр спорта России празднует день рождения

Вице-премьер правительства Башкирии – министр спорта Руслан Хабибов поздравил руководителя главного спортивного ведомства страны и пожелал ему успешной реализации намеченных проектов и достижения новых спортивных высот.
Напомним, министр спорта России Михаил Дегтярев в 2024 году посетил Башкирию и принял участие в XII Международном форуме «Россия – спортивная держава». Центральным событием форума стало заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, которое провел Владимир Путин. В ходе заседания в Уфе кандидатура Дегтярева была выдвинута на пост президента ОКР. Глава государства данное предложение поддержал.
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